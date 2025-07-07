رسميا.. غزل المحلة يعلن التعاقد مع أحمد شوشة لـ 3 مواسم

أعلن نادي غزل المحلة، التعاقد مع اللاعب أحمد شوشة لمدة 3 مواسم قادمة، قادمًا من نادي الجونة.

وكتب غزل المحلة عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: “رحبوا معنا بأولى صفقاتنا هذا الموسم.. قلب الدفاع أحمد شوشه ينضم رسميًا لصفوف غزل المحلة لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الجونة”.

وتابع: “أهلا بك في قلعة زعيم الدلتا”.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع عمرو الجزار لمدة ثلاث مواسم قادماً من غزل المحلة وذلك فى إطار خطة دعم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وكتب الاعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"البنك الأهلي يعلن التعاقد مع عمرو الجزار".