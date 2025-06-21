عمرو الجزار: كنت أنتظر جلسة التوقيع للأهلي ولكن الأمور توقفت

أكد عمرو الجزار مدافع فريق غزل المحلة، أنه لم يحصل سوى على بطاقة صفراء واحدة مع غزل المحلة في الموسم الماضي، ولم يتم إيقافه سوى مباراة واحدة كانت في الموسم قبل الماضي عندما كان الفريق في دوري المحترفين.

وقال، عبر برنامج “بلس 90” الذي يبث على قناة “النهار” الفضائية: وكيلي قام بإبلاغي باهتمام كبير من جانب بعض الأندية، وتحدث معي أسامة هلال من لجنة الاسكاوتنج، بأنني ضمن الخيارات المرشحة للانتقال للأهلي، ورحبت بذلك بكل تأكيد، وأي لاعب يتمنى اللعب في الفريق، ولكن كان وقتها كل تركيزي مع الغزل للخروج من الترتيب المتأخر.. أنا دائمًا ملتزم وعلاقتي جيدة مع وكلائي في الفترة الماضية.

وأضاف: سبق وتم إبلاغي بوجود جلسة لحسم الصفقة مع الأهلي، ولكن الأمور لم تتم في النهاية، وكنت أنتظر الحسم بعد ختام الموسم الماضي، لكن في النهاية لم تتم الصفقة.. ولم يصلني أي شئ من نادي الزمالك.

وأتم: أتمنى الانضمام لصفوف منتخب مصر، وأثق في الحصول على الفرصة قريبًا مع حسام حسن.