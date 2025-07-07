مدحت شلبي يكشف آخر التطورات بشأن مستقبل وسام أبو علي في الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن آخر تطورات مستقبل مهاجم النادي الأهلي، وسام أبو علي، خلال الفترة القادمة، في ظل العروض الكبيرة التي تلقاها اللاعب في الآونة الأخيرة.

وقال مدحت شلبي خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر 2"، إن وسام أبو علي تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية الأمريكية يصل إلى 6.5 مليون دولار.

وأضاف أن وكيل أعمال اللاعب يحاول إقناع مسؤولي الأهلي برحيل أبو علي في الفترة الحالية.

وأكد شلبي أن النادي الأهلي متمسك بالحصول على 10 مليون دولار للموافقة على رحيل اللاعب، مشيرًا إلى أن الإدارة الحمراء تأمل في الاستفادة من القيمة المالية الكبيرة التي تعرضها الأندية المهتمة بضم أبو علي.

واختتم: "أتصور أن الأهلي بصدد بيع وسام أبو علي خاصة وأن اللاعب أصبح مائلًا لفكرة الرحيل بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي تم عرضها عليه".