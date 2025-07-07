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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليجري يعلن انتقال لوكا مودريتش إلى ميلان

أليجري
أليجري
القسم الرياضي

أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني الجديد لريال مدريد، اليوم الإثنين، أن قائد الفريق الكرواتي لوكا مودريتش سينضم إلى ميلان بعد كأس العالم للأندية.

وبهذه الخطوة، سينهي لاعب خط الوسط البالغ من العمر 39 عامًا، والذي أعلن في مايو الماضي أنه سيغادر ريال مدريد بعد كأس العالم للأندية، مسيرة امتدت لـ 13 عامًا مع العملاق الإسباني.

وقال أليجري للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له كمدرب لـ ميلان: "سيصل مودريتش في أغسطس، إنه لاعب استثنائي".

ويواجه ريال مدريد باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء، على أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد.

وسينضم مودريتش، الحائز على الكرة الذهبية لعام 2018، إلى فريق ميلان الذي يسعى للتعافي من موسم مخيب للآمال شهد احتلالهم المركز الثامن وغيابهم عن البطولات الأوروبية.

وقال أليجري: "أقول للجماهير إن أهم شيء هو العمل بشكل جيد كل يوم.. الطريقة الوحيدة لاستعادة الاحترام هي من خلال المسؤولية وتحقيق النتائج. سنحتاج بالتأكيد إلى دعمهم."

كما أوضح المدرب الإيطالي، الذي انضم إلى ميلان للمرة الثانية بعد أن حل محل سيرجيو كونسيساو المقال في نهاية مايو، بعض التغييرات الرئيسية في الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وتم بيع لاعب خط الوسط الهولندي تيجاني رايندرز إلى مانشستر سيتي في يونيو، بينما قد يكون الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز في طريقه إلى نادي الهلال السعودي.

وواصل: "بينما لن يكون رايندرز وهيرنانديز جزءًا من الفريق الموسم المقبل، يبدو أن (حارس المرمى) مايك ماينان و(المهاجم) رافائيل لياو مستعدان للبقاء".

وسيبدأ ميلان مشواره في الدوري الإيطالي في 23 أغسطس بمباراة على أرضه ضد كريمونيزي.

أليجري، الذي قاد ميلان سابقًا للفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2010-2011، كان آخر مدرب ليوفنتوس.

أليجري ريال مدريد لوكا مودريتش ميلان كأس العالم للأندية

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