بقيادة أليجري.. قائمة ميلان في الموسم التحضيري للدوري الإيطالي

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق إي سي ميلان، قائمة الروسونيري، في الموسم التحضيري للدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة ميلان، غياب العديد من اللاعبين أبرزهم “ثيو هيرنانديز”، الذي يقترب من الانتقال إلى الهلال السعودي.

وجاءت قائمة ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان، ماركو سبورتيلو، تورياني، نافا.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، خيمينيز، ماتيو جابيا، بافلوفيتش، مالك ثياو، فيكايو توموري، بارتيساجي، ماجني.

خط الوسط: يوسوف فوفانا، سامويل ريتشي، يونس موسى، بوندو، روبن لوفتوس تشيك، توماسو بوبيجا، فوس، كوموتو.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، رافائيل لياو، صامويل تشوكويزي، أليكسيس سايليمايكيرس، نوح أوكافور، ليبرالي، لورينزو كولومبو.