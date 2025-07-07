سانشو يقترب من يوفنتوس.. اتفاق مبدئي مع مانشستر وخلاف على الراتب

اقترب النجم الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، من الانضمام إلى صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أورده موقع "فوتبول إيطاليا"، فقد منح سانشو الأولوية لعرض يوفنتوس على الرغم من تلقيه عروضًا أخرى من أندية مختلفة، مما يُقربه بشدة من مغادرة أولد ترافورد.

وأشار الموقع إلى أن النادي الإيطالي توصل لاتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد يقضي بانتقال سانشو مقابل حوالي 25 مليون يورو.

ورغم موافقة اللاعب المبدئية على الخطوة، إلا أن هناك خلافًا لا يزال قائمًا بشأن الراتب السنوي، إذ عرض يوفنتوس مبلغًا يقارب 5 ملايين يورو، في حين يطمح سانشو للحصول على مقابل مادي أعلى.