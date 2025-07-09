تدشين احتفالية ثورة 30 يونيو بعنوان"إرادة شعب " بمسرح 23 يوليو بالمحلة ..صور

احتضن مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، احتفالية فنية كبرى بعنوان “إرادة شعب”.

وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برنامج وزارة الثقافة لإحياء المناسبات الوطنية.

احتفالية وطنية

استُهلت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض فيلم وثائقي تناول محطات هامة من ثورة 30 يونيو، كما تم عرض فيديو قصير عن أبرز إنجازات الدولة عقب الثورة، من مشروعات زراعية وصناعية كبرى، إلى إنشاء مدن الجيل الرابع، في إطار نهضة تنموية شاملة.

واختُتمت الفقرة الأولى بتكريم عدد من الرموز الوطنية الملهمة.

تفاصيل العرض

تواصلت الفقرات الفنية تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث تألقت فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد نفادة، وقدمت باقة من أشهر الأغنيات الوطنية، وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الحضور.

دعم الأسر والعائلات

وجاءت الاحتفالية بتنظيم فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وشهدت حضور الدكتور محمد عيسى، نائب محافظ الغربية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.