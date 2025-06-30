استدعاء الطبيب المتهم في واقغة وفاة سيدة عقب ولادة قيصرية بـ زفتى

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بفتح باب التحقيق في واقعة وفاة سيدة عقب إجراء عمليات ولادة قيصرية داخل مركزه طبي بمركز زفتي .

تحرك جهات التحقيق



كما وجهت النيابة العامة باستدعاء الطبيب المتهم لسماع أقواله في محضر الاتهام بالنسبة والاهمال الطبي في وفاة سيدة عقب إجراء العملية الجراحية داخل مركز طبي وسماع أقوال شهود عيان وأسرة الفتاة الضحية فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية شهدت استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ اتهام أسرة سيدة طبيب نساء وتوليد شهير بالتسبب في وفاة ابنتهم بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية في مستشفى خاص مما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد وتورم في القدمين وتم نقلها إلى مستشفى زفتي العام لكنها توفيت بعد محاولات لإنقاذ حياتها.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغًا من أسرة سيدة "إفراج.ع" تبلغ من العمر 27 عامًا يتهمون فيه الطبيب "علاء.ع.ب" بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة ابنتهم.

تحرك أمني عاجل

وكشف تفاصيل المحضر رقم 2545 لسنة 2025 إداري مركز زفتي أن المتوفيه خضعت لعملية ولادة قيصرية على يد الطبيب المذكور وتعرضت بعدها لنزيف حاد وتورم في القدمين مما استدعى إدخالها مرة أخرى إلى غرفة العمليات لكن حالتها الصحية تدهورت وتم نقلها إلى مستشفى زفتي العام حيث تم استئصال الرحم في محاولة لإيقاف النزيف إلا أنها توفيت في النهاية.

تقرير مفتش صحة

في المقابل أفاد تقرير مفتش الصحة أن المتوفاة كانت قد وصلت إلى مستشفى زفتي العام مع قسطرة وريدية في الرقبة وآثار جرح في البطن من الولادة القيصرية بالإضافة إلى علامات زرقاء على قدميها وفخذها.

سبب الوفاة

وافاد تقرير الصحة الأولي إلى أن سبب الوفاة هو نزيف ما بعد الولادة مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ولكن لا يمكن الجزم بالسبب النهائي للوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.