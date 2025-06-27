قرار عاجل ضد عاطل أنهي حياة شقيقته لخلافات على الميراث بزفتي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة زفتي بحبس عاطل أنهي حياة شقيقته بالتعدي عليها بالضرب حتي الموت بسبب خلافات إثر الميراث.

تفاصيل الواقعة

وكانت منطقة كوبري العشرة بمدينة زفتي شهدت واقعة وفاة سيدة أربعينية إثر إصابات بالغة نتيجة تعرضها للضرب المبرح على يد شقيقها الأكبر، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث داخل منزلهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تحرك أمني عاجل

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة زفتى، يفيد بوصول سيدة تُدعى "دعاء. ع. ال"، 40 سنة إلى مستشفى زفتى العام في حالة حرجة، مصابة بكدمات متفرقة ونزيف داخلي في المخ.

وتبين من التحريات أن المجني عليها لفظت أنفاسها الأخيرة عقب 3 أيام من احتجازها داخل العناية المركزة، متأثرة بإصابتها على يد شقيقها 42 سنة في مشاجرة نشبت بينهما على خلفية خلافات أسرية تتعلق بالميراث.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بعد إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .