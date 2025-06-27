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تبديل جثتي سيدتين ..صحة الغربية يحقق مع مسئولين بمستشفى زفتي العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تبديل جثتي سيدتين ..صحة الغربية يحقق مع مسئولين بمستشفى زفتي العام

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر الدكتور اسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة عاجلة من المديرية لتوجه فورا إلي مستشفى زفتى العام والتحقيق في موضوع استبدال الجثامين وتحديد كل المتسببين.

تفاصيل الواقعة 

وكانت  مستشفى زفتى العام شهدت واقعة تبديل جثتين لسيدتين توفيتا داخل المستشفى حيث تم تسليم جثمانها إحداهما بالخطأ لذوي متوفية أخرى .


كما قرر وكيل وزارة الصحة بالغربية استبعاد مسؤول المشرحة بمستشفى زفتى وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

تحرك عاجل من وكيل الصحة 

وكشف  وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الواقعة لسيدتين أحدهما تبع جمعية خيرية وليس لديها أهلية، والأخرى سيدة توفيت في العناية المركزة ولديها أهلية وخلال تسلم جثمانها من المشرحة لدفنها بمقابر ذويها ، اكتشفت ابنتها عندما كشفت الكفن عن وجه أمها قبل دفنها أثناء استلام الجثمان من المستشفى بأن الجثمان ليس لوالدتها.

دعم الأسر والعائلات 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم تدارك الأمر في دقائق وتم تواصل المشرحة مع الجمعية الشرعية وإرجاع جثمان المتوفية لأهليتها قبل دفنها وتسليم المتوفية بدون أهلية للجمعية الشرعية ودفنها بمقابر الصدقة.

وكيل الصحة بالغربية دعم الأسر تبادل جثتين صدفه مشرحة مستشفي زفتي العام

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