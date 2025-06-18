لخدمة المرضي.. افتتاح عيادة متخصصة لجراحات مناظير الركبة والكتف بمستشفى طنطا العام

افتتحت مستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية اليوم عيادة جديدة متخصصة في جراحات مناظير الركبة والكتف وإصابات الملاعب.

جهود صحة الغربية

وقال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية إن تلك المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تخصصية متميزة.

دعم خدمات المرضي

وتأتي هذه الخطوة تعزيزا لجهود الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، وبإشراف الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

جاء افتتاح العيادة في إطار التوسع بالخدمات الطبية الدقيقة التي تستهدف دعم المرضى وتقديم أفضل سبل العلاج على يد نخبة من الأطباء المتخصصين، حيث تضم العيادة نخبة من كبار الاستشاريين في هذا المجال، وهما د. أحمد إبراهيم الصواف و د. محمد فتحي غنيم.

تحسين الخدمات العلاجية

كما تشمل خدمات العيادة التشخيص الدقيق لحالات الركبة والكتف باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات فضلا عن إجراء جراحات الرباط الصليبي والغضروف الهلالي وإصلاح تقوس الركبة و علاج الخلع المتكرر للركبة والكتف، وترقيع الغضاريف، وإزالة الأورام باستخدام المنظار الجراحي ودعم جراحات أوتار الكتف، وعلاج حالات الكتف المتجمد والمتيبس.

وتحددت مواعيد العيادة الأسبوعية، لتكون: كل يوم أربعاء من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا.