رموا ضناهم ..ضبط شاب وفتاة أقاموا علاقة غير شرعية وتخلصا من الرضيع في طنطا

شهدت مدينة طنطا في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بعد العثور علي طفلة رضيعه ملقاة وسط أكوام وتلال القمامة بشارع القطيني بمدينة طنطا الأمر الذي أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤلات حول هوية أهليتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا نجحوا في كشف غموض واقعة العثور علي طفلة رضيعه مجهولة الهوية و بتفريغ كاميرات المراقبة تبين وراء ارتكاب الواقعة شاب وفتاة تربطهما علاقة غير شرعية ٱثمه من مركز ومدينة السنطة وكثفت الاجهزه الامنية من جهودها وضبطا الطرفين وتم اقتيادهما لعرضهما علي جهات التحقيق في النيابة العامة بمجمع محاكم طنطا.

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من الأهالي بالعثور علي طفلة رضيعة لما يتجاوز عمرها عدة أيام ملقاة بشارع القطيني بنطاق دائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

دعم فريق بحث جنائي



وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة وكشف وتفريغ كاميرات مراقبه تتبع ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا خطوات الفتاة بالطريق العام حال قيامها بالقاء الطفلة الرضيعة للتخلص من حملها السفاح وارتباطها بالشاب اخر .

ضبط الشاب والفتاة



كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد جمعه ومعاونيه النقباء احمد حسام ومحمود نبيل وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الشاب والفتاة وبمواجهتهما اعترفا بوجود علاقة أثمة غير شرعيه حملت الثانية علي أثرها سفاحا دون علم اهلهما وذويهما .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس كلاهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.