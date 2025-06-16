مبادرة لتعلم الأطفال الشطرنج بقصر ثقافة طنطا.. صور

شهد قصر ثقافة طنطا التابع لهيئة قصور الثقافة بمحافظة الغربية اليوم تدشين مبادرة تعلم لعبة الشطرنج بمشاركة أكثر من 50 متدرب من الأطفال التي تتراوح أعمارهم السنية ما بين "7_14" سنة في إطار التوعية والتثقيف وبناء الاطفال العباقرة في مجال لعب الشطرنج .

دعم كوادر المستقبل



وجاء ذلك تحت إشراف الكابتن احمد المصري قائد التدريب للمبتدئين بنطاق الغربية والمحاسب محمد خلاف العضو المنتدب شركة يونايتد مصر للاستثمارات الصناعية والتجارية ولفيف من الخبراء في مجال لعبة الشطرنج .

تدريب لعبة الشطرنج

في المقابل أبدي الكابتن أحمد المصري سعادته البالغة حيال مشاركته في تدشين تلك المبادرة لافتا إلى تقسيم المشاركين لمجموعات حسب المستوي والتدريب بما يتناسب مع مستواهم في ممارسة لعبة الشطرنج لتقديم الافاده وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين .

دعم اطفال مستقبل



من ناحية أخري أكد المحاسب محمد خلاف عضو مجلس إدارة الاتحاد الشطرنج للشطرنج الاسبق أنه ساهم في توفير جوائز مهداه للاطفال المشاركين دعما في تنمية وتطوير أدائهم خلال الفترة المقبلة .



وكشف "خلاف" أن إسهامه جاء استمرارا لمبادرة "شطرنجي في مدرستي" التي أطلقت منذ ثلاثة أعوام بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم