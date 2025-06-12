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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاقة واعدة لـ جامعة طنطا.. التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان حتى نهاية 2025

مستشفي اسنان جامعة طنطا
مستشفي اسنان جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية قد منح الموافقة على التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان الجامعي التابعة لجامعة طنطا، وذلك حتى نهاية عام 2025.

جهود رئيس جامعة طنطا

أوضح الدكتور محمد حسين أن هذه الخطوة المهمة تأتي تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلتها الجامعة وكلية طب الأسنان في تجهيز المستشفى بأحدث الإمكانيات، لتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير بيئة تدريبية وبحثية متطورة لطلاب الكلية.
وأشار إلى أن المستشفى تُعد إضافة نوعية للمنظومة الصحية بمحافظة الغربية ومنطقة الدلتا، حيث ستُسهم في تخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى، وتقديم رعاية متخصصة في جميع فروع طب الأسنان، بدءًا من التشخيص والعلاج وصولًا إلى العمليات الجراحية المعقدة.

إسهام رئيس جامعة طنطا

كما ثمّن رئيس الجامعة جهود جميع المساهمين في إنجاح هذا المشروع، من فريق عمل الجامعة والكلية، متطلعًا إلى أن تكون المستشفى نموذجًا يُحتذى به في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، وأن تسهم بفعالية في البحث العلمي وتطوير مجال طب الأسنان في مصر.

عميدة كلية طب الأسنان

من جانبها، أضافت الدكتورة فاتن أبو طالب، عميدة كلية طب الأسنان، أن المستشفى ستبدأ في تقديم خدماتها للمرضى بشكل تدريجي ضمن مرحلة التشغيل التجريبي، مع التركيز على ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة للمرضى والكوادر الطبية.
وأوضحت أن المستشفى يضم 39 كُرسيًا لعلاج الأسنان، إلى جانب معامل للأشعة والتركيبات الصناعية.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا اعتماد مستشفي الاسنان خدمة المواطن المرضي

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