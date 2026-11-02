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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد منير: شخصيتي في «عمرة رمضان» مدرس يعشق الترند والسوشيال ميديا| خاص فيديو

الفنان أحمد منير مع أوركيد سامي
الفنان أحمد منير مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

يواصل الفنان أحمد منير تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «عمرة رمضان»، الذي يشارك في بطولته، ويقدم من خلاله تجربة درامية مختلفة تحمل العديد من التفاصيل الاجتماعية والإنسانية، التي تستهدف الأسرة المصرية، وتسلط الضوء على طبيعة الحياة داخل البيت المصري والحارة الشعبية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المهمة، أبرزها الترابط بين الأديان.

وقال الفنان أحمد منير، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل «عمرة رمضان»، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا، سواء على مستوى الموضوعات التي يناقشها أو الأجواء التي تدور فيها أحداثه، مشيرًا إلى أن المسلسل يقدم حالة اجتماعية وإنسانية قريبة من الجمهور.

وأضاف أن من أبرز الموضوعات التي يتناولها العمل فكرة البيت المصري والعلاقات الإنسانية داخل الحارة، فضلًا عن التأكيد على قيم المحبة والتعايش والترابط بين الأديان، في إطار درامي يجمع بين البساطة والدفء، ويقدم أجواء مختلفة ومميزة تناسب جميع أفراد الأسرة.

أحمد منير يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل عمرة رمضان

وعن تفاصيل الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث، كشف أحمد منير أنه يظهر في دور مدرس، لكنه يمتلك طبيعة خاصة ومختلفة، حيث يحب الترند ويهتم كثيرًا بالسوشيال ميديا، وتعد مواقع التواصل الاجتماعي من أهم أولوياته، وهو ما يضفي على الشخصية طابعًا مميزًا، ويحمل العديد من المواقف والتفاصيل التي تتقاطع مع واقعنا الحالي

وأوضح أن الشخصية تحمل أبعادًا مختلفة، وأنه سعيد بتقديم هذا الدور، خاصة أن العمل يتيح له تقديم شخصية لها طبيعة خاصة، وتختلف في تفاصيلها عن الأدوار التقليدية، وهو ما يجعله متحمسًا للتجربة.


أحمد منير: سعيد بموضوع مسلسل عمرة رمضان والتعاون مع فريق العمل

وأكد أحمد منير سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل «عمرة رمضان»، مشيرًا إلى أن أكثر ما جذبه للعمل هو طبيعة الموضوعات التي يناقشها، والرسائل الاجتماعية والإنسانية التي يحملها، خاصة أنه عمل موجه للأسرة ويهتم بتقديم صورة عن الترابط والتماسك داخل المجتمع المصري.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، مؤكدًا أن الأجواء داخل التصوير مميزة، وأن هناك حالة من التعاون والانسجام بين المشاركين في المسلسل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على سير العمل.

ويأمل أحمد منير أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور عند عرضه، وأن تصل الرسائل التي يناقشها إلى المشاهدين، خاصة أن العمل يركز على عدد من القيم المهمة، من بينها الترابط الأسري والتسامح والتعايش والمحبة بين أبناء المجتمع، في إطار درامي اجتماعي يناسب مختلف الأعمار.

ويأتي مسلسل «عمرة رمضان» ضمن الأعمال التي تهتم بالدراما الاجتماعية القريبة من تفاصيل الحياة اليومية، من خلال تقديم 
حكايات وشخصيات تعكس نماذج من المجتمع المصري، وتجمع بين المواقف الإنسانية والاجتماعية، مع تسليط الضوء على تأثير السوشيال ميديا في حياة الأفراد والعلاقات داخل المجتمع.


أبطال وصناع «عمرة رمضان»

ويشارك في بطولة مسلسل «عمرة رمضان» مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم صبري فواز، وأشرف طلبة، ورانيا فريد شوقي، ونورهان، وشريف الدسوقي، وأمير صلاح الدين، ومصطفى شوقي، ومحسن محي  الدين، وغبرهم، ومن إخراج محمد الخضري.


https://youtube.com/shorts/-O-EInMbJ58?si=y0-G_vrETY82MgFi

الفنان أحمد منير اخبار الفن صدي البلد

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