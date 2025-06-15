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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع سير العمل بالوحدة المحلية في سبرباي طنطا | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، جولة مفاجئة داخل مبنى الوحدة المحلية بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا، لمراجعة مستوى الانضباط الإداري، وسير العمل داخل الإدارات المختلفة،في إطار سياسة المتابعة الميدانية الدقيقة التي تنتهجها محافظة الغربية لضبط الأداء التنفيذي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود محافظ الغربية 

وخلال جولته، حرص محافظ الغربية على فحص عدد من السجلات الرسمية وسلاسل المتابعة الورقية داخل الأقسام الخدمية، خاصة ما يتعلق بالرد على شكاوى المواطنين، وإجراءات التراخيص، وملفات النظافة والإشغالات، وذلك للتأكد من انتظام تدوين الأعمال وفقًا للقواعد الإدارية المعتمدة.

دعم الأسر والعائلات 

كما تابع المحافظ مدى التزام العاملين بالحضور والانصراف، وسير دورة المستندات بين الإدارات، ومدى وضوح الإجراءات للمواطنين، مشددًا على ضرورة أن تكون الأوراق والمستندات تعكس بيئة عمل منظمة ومنضبطة، مؤكدًا أن احترام الإجراءات الإدارية يُترجم إلى احترام للمواطن.

وفي هذا السياق، شدد محافظ الغربية على أهمية تنظيم أعمال الأرشفة داخل كافة الأقسام، سواء الورقية أو الرقمية، مؤكدًا أن الأرشيف الإداري يُعد مرآة الانضباط في أي جهة تنفيذية، وأن تيسير الوصول للملف أو المعلومة يعكس جودة الإدارة وكفاءة العاملين، مطالبًا بتحديث الملفات دوريًا، وتوثيق أي تعامل أو إجراء لضمان الشفافية وسهولة الرجوع إليه وقت الحاجة.

كما تفقد المحافظ المعدات المتواجدة بالوحدة المحلية، وحرص على تشغيل بعضها فعليًا للتأكد من كفاءتها التشغيلية وجاهزيتها الفنية، موجهًا بضرورة إجراء الصيانة الدورية لها، وتحديث سجل تشغيل المعدات بكل دقة، والتأكد من تواجد الأطقم المدربة للتعامل معها في أي وقت. وشدد على أن المعدات الجيدة هي ركيزة أساسية في الاستجابة السريعة لأي تكليفات ميدانية، خاصة في ملفي النظافة والطوارئ.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية يبدأ من الالتزام والانضباط واحترام الإجراءات، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيارات ميدانية مفاجئة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي.

صيانة المعدات 

وشدد المحافظ على أن تواجد القيادات المحلية لا بد أن يكون فعّالًا ومؤثرًا داخل وحداتهم، موجهًا بسرعة التعامل مع أية ملاحظات، وتحديث بيانات الملفات أولًا بأول، مع التأكيد على تقديم خدمة متكاملة تُراعي حقوق المواطن وتحفظ كرامته.

انتظام العمل 

وفي ختام الجولة، وجّه المحافظ تعليماته لرئيس الوحدة المحلية بمتابعة انتظام أعمال النظافة والمعدات وسجلات الأداء والأرشفة بشكل يومي، والتأكد من أن كل وحدة جاهزة للاستجابة الفورية لأي تكليفات ميدانية، مؤكدًا أن التقييم الحقيقي لأي وحدة محلية يبدأ من داخل مكاتبها وساحاتها ومستنداتها.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات خدمات المواطنين وحده قرية سبرباي بطنطا

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