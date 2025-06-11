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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل انطلاق ماراثون الثانوية.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمحيط المدارس بحي أول و ثان طنطا لمراجعة الجاهزية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة مفاجئة شملت عددًا من المدارس الواقعة بنطاق حي أول وثان طنطا، في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لاستعدادات استقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025، وللتأكد من توافر جميع الاشتراطات التنظيمية والبيئية والأمنية بمحيط اللجان.

جهود محافظ الغربية 

وتأتي الجولة استكمالًا لما تم خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه المحافظ بديوان عام المحافظة، امس لمراجعة الاستعدادات النهائية وضمان جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية لاستقبال 46429 طالبًا وطالبة موزعين على 114 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جولة ميدانية 

وخلال الجولة، حرص المحافظ على تفقد الشوارع المحيطة بعدد من المدارس المخصصة كلجان امتحانية، ووجّه برفع أي إشغالات أو عناصر غير منضبطة فورًا، مع تكثيف أعمال النظافة، ومنع تواجد الباعة الجائلين، بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن و الأحياء ، مؤكدًا أن تهيئة بيئة آمنة وهادئة للطلاب هو واجب ومسؤولية لن يتم التهاون فيها.

تنسيق الحركه المرورية 

كما شدد “الجندي” على أهمية التنسيق مع إدارة المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية بمحيط المدارس خلال فترتي الدخول والخروج، وعدم السماح بأي اختناقات قد تعيق وصول الطلاب في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تراخٍ أو عشوائية في هذه المرحلة الدقيقة.

دعم طلاب وطالبات الثانوية 

وأكد محافظ الغربية أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة للوقوف الفعلي على مستوى الجاهزية داخل وخارج اللجان.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بدأت عملها بشكل مكثف على مدار الساعة، وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة الإدارات التعليمية والمراكز والمدن، لمتابعة جاهزية اللجان ومحيطها لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حال وجود أي معوقات.

توفير سبل الدعم والطمأنينة 

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية بكامل أجهزتها تقف صفًا واحدًا خلف طلابها، لتوفير كل سبل الدعم والطمأنينة في واحدة من أهم محطات حياتهم، قائلاً:
“هؤلاء الطلاب أمانة في رقابنا.. وسنُهيئ لهم كل الظروف التي تساعدهم على التركيز والنجاح.. ونثق أن أبناء الغربية سيكونون على قدر المسؤولية”.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات ورفع الاشغالات بمحيط لجان امتحانات الشهادة الثانوية

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