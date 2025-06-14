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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة أنوسة كوتة في واقعة نمر سيرك طنطا إلى 26 يونيو

عامل السيرك المصاب بطنطا
عامل السيرك المصاب بطنطا
الغربية أحمد علي

قررت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية اليوم تأجيل  ثاني جلسات محاكمة "أنوسه كوته "  رغم عدم حضورها في الجلسة الأولى  في واقعة التسبب في إهمال أكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء تدشين أحد العروض الترفيهية بسيرك بمنطقة ارض البوريفاج بطنطا إلي  جلسة 26 يونيو لغياب الدائرة إداريا .

قرار عاجل من محكمة جنح طنطا 

وكانت هيئة محكمة جنح طنطا طلبت الاستدلال والاطلاع علي تقارير الطبية للعامل المصاب وتقرير شهود عيان وأقوالهم حول الواقعة .

طلبات هيئة المحكمة 

وأفاد وليد الفولي محامي عامل السيرك أن موكله الضحية لم يتمكن من الحضور بسبب تعرضه للظروف صحية وسعي أفراد أسرته لعرضه وإجرائه عملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

قرار عاجل من النيابة العامة 


وكانت النيابة العامة بناءً على توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد  الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها  فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها ورعونتها  وعدم احترازها واخلالها الجسيم بما تفرضة عليه أصول حرفتها أثناء ادائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة.

 فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه و الذي تخلف جراءها عاهة مستديمة  تمثلت فى بتر ذراعة الأيسر أعلى الكوع .

الإهمال في اكل النمر ذراع عامل السيرك 

 

بينما حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين بإقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية  قامت بإيذائه على النحو المبين بالتحقيقات.

قرار عاجل محاكمة انوسه كوته عامل السيرك المصاب بطنطا اهمال النيابة العامة

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