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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رمى بنته بمية النار .. القصة الكاملة لجريمة أبوية في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة زفتي في محافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تجرد اب من كافة المشاعر الإنسانية وشروعه في الاعتداء علي ابنته باستخدام ماده كاوية حال سيرها بطريق العام لخلافات أسرية مع امها وشكه في سلوكهما .

تفاصيل الواقعة 


في المقابل قررت النيابة العامة حبس الأب مرتكب الواقعة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال المجني عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حبس الأب المتهم 

وكان ضباط مباحث قسم شرطة زفتي نجحوا في ضبط  اب في العقد الرابع من عمره لارتكابة واقعة إلقاء ماء النار علي وجه ابنته حاب سيرها بطريق العام لشكه في سلوكها و برفقتها امها مما تسبب في إصابته بحروق في أماكن متفرقة من جسده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول إصابة فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها بحروق من الدرجة الأولي حال سيرها بطريق العام بنطاق دائرة القسم.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

جهود أمنية 


وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة الضحية ويدعي "أ.ح"48 سنة بسبب خلافات أسرية.


وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن الرائد محمد سرحان وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.
وأفاد شهود عيان من أهالي المدينة أن وراء ارتكاب الواقعة الأب بسبب الخلافات الأسرية المتكررة مع زوجته وابنته لشكه في سلوكهما طوال الأشهر الماضية.

ردع قانوني 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجزه علي ذمة التحقيقات.

قرار عاجل حبس الأب 4 أيام إلقاء مادة كاوية خلاف أسري شك في سلوكها

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