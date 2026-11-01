قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2000 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
نهاية خط الجبل.. مصرع عنصرين إجراميين في مواجهة مسلحة مع الشرطة بسوهاج
حالة الطقس غدًا.. ذروة الموجة الحارة وتحذير من الشبورة
أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل عموتة بعد تزايد الحديث حول مستقبله
4 مواجهات منتظرة.. جدول مباريات الزمالك في شهر نوفمبر بمختلف البطولات
نائب: دولة الابتكار خطوة مهمة لحماية الملكية الفكرية وصنع "علامة تجارية" للمنتج الوطني
تنسيق مشترك بين "التعليم والثقافة" لرعاية موهبة "ميار" بطلة تحدي القراءة العربي
ماذا تقدم مازيراتي جران توريزمو 2027 الجديدة؟
"السيد فيتو".. ترامب يكشف عن موقفه حال فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونجرس
إهداء مكتبة كاملة من إصدارات وزارة الثقافة لمدرسة "الشهيد حمدي شرابي " بكفر الشيخ
ننشر بيان بهاء أبو شقة بشأن عودته إلى حزب الوفد
ميار بطلة تحدي القراءة العربي: شكرا على تهنئة الرئيس وتكريم وزير التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذيرات من انهيار اقتصادي في فرنسا.. أعمال الشغب تهدد السياحة والتجارة

الاحتجاجات في فرنسا
الاحتجاجات في فرنسا
فرناس حفظي

حذر نفتالي بن سيمون، مبعوث قسم تشجيع الهجرة إلى إسرائيل بالمنظمة الصهيونية العالمية، من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة تشهدها فرنسا، في أعقاب موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت البلاد، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات وتأثيرها على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار.

وقال بن سيمون، خلال مقابلة مع إذاعة «103 إف إم» الإسرائيلية، إن الأزمة الفرنسية لم تعد تقتصر على ارتفاع تكاليف المعيشة أو تراجع مستوى الخدمات التعليمية، بل باتت مرتبطة، بحسب تقديره، بأزمة أعمق تتعلق بهوية فرنسا ومستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن المواطنين يواجهون ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة وتراجع الأجور، لافتًا إلى إعلان زيادة أسعار غاز التدفئة بنسبة 7%، وهو ما يضيف أعباء جديدة على الأسر الفرنسية.

وأضاف أن تداخل الأزمة الاقتصادية مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والاحتجاجات الواسعة وتفاقم الدين العام، إلى جانب الاضطرابات السياسية، يضع فرنسا أمام مشهد معقد، في ظل غياب حلول واضحة لاحتواء الأزمة.

زجاجات مولوتوف ومخاوف من اتساع الاحتجاجات

وتطرق المسؤول إلى أعمال العنف التي صاحبت المظاهرات، مشيرًا إلى إلقاء زجاجات حارقة «مولوتوف» على قوات الشرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر، وفقًا لما ذكره خلال المقابلة.

وحذّر من احتمال تصاعد الاحتجاجات مع عودة التلاميذ والطلاب إلى المدارس والجامعات، في ظل دعوات لإغلاق المؤسسات الجامعية والمشاركة في المظاهرات.

السياحة والتجارة في مرمى الاضطرابات

كما حذر بن سيمون من انعكاسات الاضطرابات على قطاع السياحة والأعمال، مشيرًا إلى أن بعض الدول بدأت إصدار تحذيرات سفر إلى فرنسا خلال الفترة التي تسبق أعياد الميلاد، وهي من أهم المواسم التجارية والسياحية في باريس.

وأوضح أن هذه الفترة تمثل، وفق تقديراته، نحو 40% من إجمالي مبيعات بعض الشركات خلال الشهرين المقبلين، محذرًا من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى تراجع حركة التسوق والأعمال وثقة المستهلكين.

الدين العام يزيد تعقيد الأزمة

وفيما يتعلق بالوضع المالي، أشار بن سيمون إلى أن ارتفاع الدين الوطني الفرنسي يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في توفير التمويل اللازم لمواجهة الأزمات، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع النشاط الاقتصادي.

وضرب مثالًا بتغير نسبة العاملين إلى المتقاعدين، قائلًا إن خمسة عمال كانوا قبل 10 إلى 15 عامًا يتحملون أعباء معاش شخص واحد، بينما تراجعت النسبة حاليًا إلى نحو عامل ونصف لكل متقاعد، وفق تقديره.

واختتم بن سيمون تصريحاته بتوقعات متشائمة بشأن مستقبل الأوضاع في فرنسا، معتبرًا أن تداعيات الأزمة باتت تمتد إلى مختلف جوانب الحياة، من العمل والإنتاجية وتكاليف المعيشة إلى الأوضاع الاجتماعية، بما في ذلك أوضاع الجالية اليهودية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل بشأن تداعيات الاحتجاجات وأعمال العنف على الاستقرار السياسي والاقتصادي في فرنسا.

إسرائيل المنظمة الصهيونية الاحتجاجات وأعمال الشغب الاضطرابات السياسية فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل إخفاء المرض عن المريض يعتبر كذبا؟.. الإفتاء توضح التصريف الصحيح

وزارة الأوقاف

انطلاق اختبارات المتسابقين من خارج مصر للمسابقة العالمية الـ33 للقرآن الكريم

أذكار المساء

أذكار المساء بعد صلاة المغرب.. فضلها وقتها الصحيح وطريقة تحصين النفس

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد