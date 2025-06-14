الصحة تنظم قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال بـ«طنطا العام».. صور

نظمت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال، بمستشفى طنطا العام، بالتعاون مع مستشفى الناس، وبمشاركة الدكتور كريم أبو المجد، الخبير العالمي في جراحات الجهاز الهضمي، وفريق من كبار الأساتذة والاستشاريين.

جهود وزارة الصحة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن تنظيم القافلة جاء في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتعميم زيارات الخبراء العالميين في جميع التخصصات بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم معاينة ومتابعة الحالات المعقدة في تخصص جراحات الجهاز الهضمي للأطفال.

علاج مرضى الأطفال

وقال إن فعاليات القافلة الطبية سبقتها أعمال تحضيرية مكثفة على مدار ثلاثة أيام، حيث استقبلت العيادات التحضيرية بالمستشفى 298 حالة، وتم تحديد 61 حالة، كانت الأكثر تعقيدا، للعرض على الدكتور كريم أبو المجد وفريقه الطبي المتخصص.

وأضاف أنه خلال عمل القافلة، تم الكشف على الحالات وتحويل 12 حالة لإجراء عمليات جراحية، و11 حالة لإجراء مناظير تشخيصية للجهاز الهضمي، بجانب تحويل حالتين لإجراء مناظير تداخلية متقدمة.

من جانبه، قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية، إن القافلة جاءت بمشاركة نخبة من أساتذة الجهاز الهضمي والمناظير من جامعة طنطا، ما أسهم في إثراء المناقشات وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة المرضى ويرتقي بالخدمات الطبية المقدمة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها المستمر بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة لجميع المواطنين، والعمل على استقدام الخبرات العالمية لتطوير منظومة الرعاية الطبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو توفير خدمات صحية متقدمة وشاملة.