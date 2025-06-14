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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد فيديو الضرب الصادم | اعرف ماذا حدث مع العاطل المعتدي على سيدة طنطا

سقوط المتهم في قبضة الأجهزه الأمنية
سقوط المتهم في قبضة الأجهزه الأمنية
الغربية أحمد علي

تمكن ضباط مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم في أقل من 24 ساعة من ضبط عاطل متهم بالتعدي علي سيدة لرفضها الزواج منه علي الرغم من زواجها بالآخر بالضرب المبرح وباستخدام أداة حادة “مطواة”ما تسبب في أحداث إصابات نوعية بها وسقوطها أرضا بشوارع قرية محلة مرحوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة السيدة المعتدي عليها يفيد بتعرضها للتنكيل والاعتداء الوحشي بالضرب من جهة شاب في العقد الرابع من عمره لرفضها الارتباط والزواج منه.

جهود أمنية

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط المتهم 


وتمكن ضباط مباحث مركز طنطا من جهوده لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني في مأمورية أمنية برئاسة المقدم محمد عميره مفتش مباحث مركز طنطا وقيادة الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتقديمه وعرضه علي جهات التحقيق بالنيابة العامة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أمن الغربية ضبط المتهم الاعتداء علي سيدة شوارع طنطا قرية محلة مرحوم

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