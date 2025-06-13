انطلاق أولى فعاليات سلسلة زيارات الخبراء بمستشفى طنطا العام الجديد .. صور

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، انطلاق أولى فعاليات “سلسلة زيارات الخبراء الدوليين” صباح اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، بمستشفى طنطا العام الجديد، بمشاركة الخبير العالمي الأستاذ الدكتور كريم أبو المجد، أحد أبرز رموز جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء على مستوى العالم.

قوافل علاجية

وجاء ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون الطبي مع الكفاءات المصرية بالخارج، وتقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من العقول المصرية المتميزة بالخارج، وربطها بالقطاع الصحي داخل مصر، خاصة في التخصصات الدقيقة التي تُحدث فارقًا مباشرًا في حياة المرضى، مشيرًا إلى أن الدكتور كريم أبو المجد يُعد من الأسماء المرموقة عالميًا في مجاله، ويشغل حاليًا منصب مدير مركز الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء بمستشفى الناس، كما أسس برنامج زراعة الأمعاء بمؤسسة كليفلاند كلينك، وله سجل حافل في جامعة بيتسبرغ الأمريكية.

وأضاف “الجندي” أن استضافة هذا الحدث داخل مستشفى طنطا العام الجديد – أكبر مستشفى حكومي في دلتا مصر – يعكس مستوى التطوير الذي شهدته البنية التحتية الصحية بالمحافظة، لافتًا إلى أن المستشفى يتمتع بإمكانات تشغيلية وتجهيزية تضاهي كبرى المستشفيات العالمية، بما يؤهله لأن يكون منصة لاستقبال واستثمار الخبرات الدولية في تقديم رعاية صحية شاملة ومتقدمة للمواطنين.

دعم محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن المستشفى بدأ منذ صباح اليوم الجمعة في استقبال الحالات من مختلف مراكز المحافظة، وسط استعدادات طبية ولوجستية مكثفة، لتقديم خدمات الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان للفئات المستحقة، خاصة في التخصصات الدقيقة المرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي، والعيوب الخلقية، والكبد، ومضاعفات ما بعد الحوادث.

ومن جانبه، صرّح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المديرية حرصت على التنظيم المسبق لاستقبال الحالات، من خلال مرحلة تسجيل تمت خلال الفترة من الثلاثاء 10 يونيو وحتى الخميس 12 يونيو بالعيادات الخارجية للمستشفى، وذلك لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الكفاءة الطبية.

وأضاف “بلبل” أن الفرق الطبية بمستشفى طنطا العام الجديد تعمل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على تنظيم دخول الحالات ومباشرة العلاج، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية لا تقتصر على الجانب العلاجي فقط، بل تشمل أيضًا جانبًا تعليميًا وتدريبيًا، حيث تم توجيه الدعوة لكافة الأطباء والكوادر الصحية بالمستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة على مستوى المحافظة، لحضور الفعاليات المصاحبة، والتي تتضمن ورش عمل ولقاءات علمية مع الخبير العالمي، بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات في تخصصات الجراحة الدقيقة وزراعة الأعضاء.

دعم المرضي

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في فتح قنوات التعاون مع كبار العلماء المصريين بالخارج واستقدامهم للعمل داخل صروحها الطبية، في إطار رؤية متكاملة تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وتؤمن بأن الحق في العلاج والرعاية الصحية حق أصيل لكل مواطن.