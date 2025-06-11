إخماد نيران حريق بمخلفات بواقي قماش بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل التهمت نيرانه محتويات مخلفات بواقي أقمشة بمنطقة سكة دمرو بمدينة المحلة الكبرى مما أسفر عن احتراقها وتصاعد أدخنته إلي عنان السماء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بأرض تحوي مخلفات بواقي الأقمشة بنطاق سكة دمرو بدائرة القسم .

جهود أمنية



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارتين مطافىء وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات وخسائر بشرية .

تحرك أمني عاجل



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.