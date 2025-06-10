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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحقيق عاجل في وفاة شاب علي يد طبيب عقب إجرائه عملية بعيادة خاصة بالمحلة

أسرة الشاب الضحية بالغربية
أسرة الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

قرر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار محمد صلاح الفقي ، في توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثالث المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة الشاب محمد ربيع، في منتصف العقد الثالث من عمره على يد طبيب بشري غير متخصص عقب إجراؤه عملية جراحية داخل عيادته الطبية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك جهات التحقيق 


كما وجهت النيابة العامة، بسرعه تحريات المباحث حول الواقعة ، فضلا عن سماع أقوال أسرة الشاب الضحية، واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

ثبوت تحريات المباحث 


وأفادت مصادر بجهات التحقيق ، حول البدء في تفريغ كاميرات مراقبة وثبوت تردد الشاب الضحية وخروجه من أبواب عيادة الطبيب المتهم باجرائه عملية جراحية له داخل العيادة، وهو مخالف لمعايير ممارسة ومزاولة المهن والأعراف الطبية .

تشييع جثمان الشاب الضحية 

وشيع المئات من الأسر والعائلات عقب أداء صلاة العصر بمسجد الششتاوي، جنازة الشاب محمد ربيع ضحية الإهمال الطبي في جنازة شعبية، وسط مشاركة زملاؤه وأقاربه حتي دفن بمثواه الأخير بمقابر أسرته وسط الدعوات له بالرحمة والمغفرة.

حالة حزن بين الأسر والعائلات 

وشهدت المدينة العمالية ، استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات ، عقب شيوع نبأ وفاة الشاب محمد محمود ربيع في منتصف العقد الثالث من عمره عقب إجرائه عملية البواسير الجراحية ، داخل مركز طبي تابع للطبيب جراح شهير، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

بلاغ رسمي 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك ، صور الشاب مطالبين بالقصاص عقب تعرضه لواقعة إهمال طبي تسببت في أحداث نزيف ونقص نسبة هيمجلوبين ووفاته عقب تدهور حالته الصحية بمجرد وصوله إلى أبواب مستشفى المنشاوي بطنطا .

نعي الشاب الراحل 

واتهمت أسرة الشاب الضحية ، في بلاغ رسمي الطبيب الشهير في محضر رسمي ، فضلا عن صدور قرار من النيابة العامة بعرض جثمان الشاب  الضحية على الطب الشرعي لأخذ رأيه في أسباب الوفاة الحقيقية.

جدير بالذكر أن أسرة الشاب الضحية ، حددت موعد صلاة العصر لإقامة صلاة الجنازة على ابنهم ووداعه الأخير ، بدفنه بمقابر أسرته وتدشين واجب العزاء لرحيله المفاجىء .

طبيب انهي حياه شاب النيابة العامة تحقق وفاة شاب اهمال طبي المحلة

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