مدير تأمين صحي الغربية يتفقد تقديم الخدمات في عيادة السنطة الشاملة

واصل الدكتور كريم بركات، مدير عام فرع التأمين الصحي، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي. رافقه في الزيارة كل من الدكتور محمد غازي، نائب مدير الفرع، والدكتورة لميس حجازي، مدير المنطقة الأولى.

جهود مدير فرع التأمين الصحي

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جولة ميدانية

كما شملت الزيارة عيادة السنطة الشاملة بهدف متابعة سير العمل، والوقوف على الجهود المبذولة لمعالجة السلبيات التي تم رصدها في اليوم السابق. وركزت الإدارة خلال جولتها على فك الزحام داخل الصيدليات، والذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه تقديم الخدمة بكفاءة وسلاسة.

ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة العمل

كما أشار الدكتور كريم بركات إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة العمل، وضمان استجابة الفرق الطبية والإدارية لحاجات المرضى بشكل مباشر وفوري. كما أوضح أن معالجة السلبيات يتم بشكل تدريجي ومنظم، بناءً على تقارير المتابعة اليومية وتقييم الأداء.

توفير خدمة صحية متميزة

وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للجولة التي تمت يوم أمس، حيث تم رصد عدد من النقاط التحسينية والعمل على تلافيها لضمان توفير خدمة صحية متميزة وشاملة تتماشى مع تطلعات المواطنين.

وأكدت الإدارة أن هذه الجهود ستستمر لضمان تحقيق رؤية الفرع في تقديم خدمات طبية تتسم بالجودة العالية والسرعة في الأداء.