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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الزراعي بسوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصيبت طفلة في العقد الأول من العمر بإصابات بالغة وكسور متهتكة بالذراع الأيمن وكف اليد اليسرى؛ إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق الزراعي بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز، ووجود طفلة مصابة بإصابات بالغة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم بدائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أفقده السيطرة على السيارة، واصطدم بطفلة في العقد الأول من العمر، مقيمة بدائرة مركز المنشأة، خلال عبورها الطريق الزراعي.

وأسفر الحادث عن إصابة الطفلة بكسور متهتكة بالذراع الأيمن وكف اليد اليسرى، وهي إصابات استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم، ومتابعة حالتها الصحية.

وبسؤال والد الطفلة، أيد ما أسفرت عنه التحريات والفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب في إصابة نجلته، نتيجة اصطدامه بها أثناء عبورها الطريق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة والسيارة المتسببة في الحادث، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن اصطدامه بالطفلة حدث دون قصد.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

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