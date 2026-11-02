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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مزق جسده.. تجديد حبس المتهم بطعن خمسيني في الصدر والرأس بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على رجل في الخمسينات من العمر، باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، وإصابته بجرحين قطعيين، أحدهما نافذ بالصدر والآخر بفروة الرأس، بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، على خلفية خلافات مالية نشبت بينهما.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا بوصول شخص إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، مصابًا بجرح قطعي نافذ بالصدر وآخر بفروة الرأس، وعلى الفور جرى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عن ارتكابها.

وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بملاحقة مرتكبي الوقائع الجنائية وضبطهم.

وبالفحص وسؤال المجني عليه، اتهم شابًا في العقد الثاني من العمر، مقيمًا بدائرة مركز أخميم، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها.

وكشفت التحريات أن خلافات مالية بين الطرفين كانت وراء الواقعة، حيث تطورت إلى مشادة بينهما، انتهت باعتداء المتهم على الخمسيني باستخدام سلاح أبيض، محدثًا إصابته بجرحين في الصدر والرأس، استلزما نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما جرى ضبط السلاح المستخدم في الاعتداء، وهو عبارة عن «مطواة»، بإرشاد المتهم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة والتعدي على المجني عليه، مرجعًا سبب الخلاف إلى وجود خلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، التي قررت تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحين استكمال التحقيقات في الواقعة.

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