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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القسام تدك تجمعاً لجنود الاحتلال في منطقة السطر الغربي

القسام
القسام
محمود نوفل

أعلنت كتائب القسام دك تجمعاً لجنود وآليات تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي  في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق ، وقع اشتباكًا مسلحًا عنيفًا  جنوبي قطاع غزة، بين عناصر من كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، وميليشيا ياسر أبو شباب، التي تشكّلت بدعم مباشر من جهاز الشاباك.

وبدأ الاشتباك بإطلاق نار متبادل بين الطرفين في منطقة خاضعة للرقابة الميدانية من قبل المقاومة، حيث سُجّلت إصابات وقتلى من الطرفين فيما لم تُصدر المقاومة حتى اللحظة بيانًا رسميًا حول الحادثة.

وأشارت التقارير، إلى أن جيش الاحتلال تدخل بشكل مباشر لدعم العصابة الموالية له، عبر استدعاء طائرة استطلاع مسلحة حلّقت فوق مكان الاشتباك، وقامت باستهداف 4 من عناصر القسام خلال الاشتباك.

كتائب القسام جيش الإحتلال الإسرائيلي مدينة خانيونس قذائف الهاون ميليشيا ياسر أبو شباب

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