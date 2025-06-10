اشتباكات عنيفة بين عناصر القسام وميليشيا أبو شباب.. والاحتلال يتدخل

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية، بأن اشتباكًا مسلحًا عنيفًا اندلع قبيل منتصف ليل أمس جنوبي قطاع غزة، بين عناصر من كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، وميليشيا ياسر أبو شباب، التي تشكّلت بدعم مباشر من جهاز الشاباك.

وبدأ الاشتباك بإطلاق نار متبادل بين الطرفين في منطقة خاضعة للرقابة الميدانية من قبل المقاومة، حيث سُجّلت إصابات وقتلى من الطرفين فيما لم تُصدر المقاومة حتى اللحظة بيانًا رسميًا حول الحادثة.

وأشارت التقارير، إلى أن جيش الاحتلال تدخل بشكل مباشر لدعم العصابة الموالية له، عبر استدعاء طائرة استطلاع مسلحة حلّقت فوق مكان الاشتباك، وقامت باستهداف 4 من عناصر القسام خلال الاشتباك.

