حماس: المقاومة تدير حرب استنزاف وتفاجئ العدو بتكتيكات متجددة يوميًا

أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية تدير حرب استنزاف واسعة ضد قوات الاحتلال، ردًا على جرائم الإبادة المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مقاتليها يفاجئون العدو يوميًا بتكتيكات جديدة تربك حساباته وتكبد قواته خسائر متصاعدة.

وفي بيان صحفي اليوم، شددت حماس على أن "التصعيد العسكري الوحشي من قبل الاحتلال لا يؤدي إلا إلى تفاقم خسائره الميدانية والبشرية، ويدفع بجنوده الأسرى إلى المجهول"، مشيرة إلى أن "لا حل أمام الاحتلال سوى القبول بصفقة تبادل شاملة، وهو ما يرفضه رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو حتى الآن، مراهنًا على أوهام لا تمت للواقع بصلة".

وسخرت الحركة من تصريحات نتنياهو حول "النصر المطلق"، ووصفتها بأنها "مجرد وهم يضلل به جمهوره"، مؤكدة أن واقع الميدان يثبت عكس ذلك تمامًا.

وأضاف البيان أن "الحرب التي أراد لها نتنياهو أن تكون بلا نهاية، تحولت إلى عبء ثقيل عليه، وستكون سببًا مباشرًا في نهايته السياسية وربما الشخصية، خاصة بعد سقوط وهم الحسم السريع وتآكل صورة الجيش الإسرائيلي أمام صمود المقاومة".