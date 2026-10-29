بحوزته 40 كيلو مخدرات.. جهات التحقيق تأمر بتشريح جثمان عنصر إجرامي لقي مصرعه في مطاردة بالفرافره

أمرت جهات التحقيق بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، بعرض جثمان عنصر إجرامي متهم بتهريب مواد مخدرة على الطب الشرعي بمحافظة أسيوط، لإعداد تقرير تفصيلي حول أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات، وذلك عقب مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة أبو منقار.

جهات التحقيق تأمر بتشريح جثمان عنصر إجرامي

وتولت سيارة إسعاف، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، نقل الجثمان من مستشفى الفرافرة المركزي إلى محافظة أسيوط، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى الأربعاء 28 أكتوبر، عندما طاردت قوات الشرطة، بالتنسيق بين مديرية أمن الوادي الجديد والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عنصرًا إجراميًا يُشتبه في تورطه بتهريب نحو 40 كيلوجرامًا من مخدر الآيس، المعروف باسم الشابو، عبر الدروب الصحراوية والجبلية بمحيط قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة.

وخلال المطاردة، وقع تبادل لإطلاق النار بين الشخص وقوات الشرطة، انتهى بمصرعه، وفقًا للمعلومات الأولية المتداولة بشأن الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالحادث وإخطار جهات التحقيق، التي قررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وإعداد تقرير فني يُرفق بأوراق التحقيقات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.