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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يفتتح المرحلة الثانية من "سوق اليوم الواحد" بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، المرحلة الثانية من مبادرة “سوق اليوم الواحد” التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية،  والمقام على أرض البوريفاج، بحي أول طنطا.

وذلك بحضور ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، العقيد فارس الأشوح، قائد الغربية لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.

جهود محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للمسار الذي بدأته الدولة في المرحلة الأولى، حيث تهدف المبادرة إلى كسر حلقات تداول السلع، ومنع الاحتكار، وخفض الأسعار عبر توفير السلع مباشرة من المنتج للمستهلك دون وسطاء، في خطوة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتحقيق التوازن في الأسواق.

دعم محافظ الغربية 

وقد حرص محافظ الغربية على تفقد أقسام السوق المختلفة والتي ضمت مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات الأساسية التي تم توفيرها بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، حيث شملت أقسام الخضروات والفاكهة، والبيض، والمعلبات بكافة أنواعها، إضافة إلى اللحوم والأسماك الطازجة التي تم توفيرها بالتعاون مع التجار المحليين.

كما شملت الجولة تفقد أقسام السكر والزيوت والأرز، وهي من السلع الاستراتيجية التي تولي المحافظة أهمية قصوى لتوفيرها باستمرار، إلى جانب عرض منتجات شركات وطنية مثل: شركة طنطا للزيوت والصابون، مطاحن غرب ووسط الدلتا، شركة النيل للزيوت، الشركة العامة لتجارة الجملة، شركة صافي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

اسواق اليوم الواحد 

كما شهد السوق اصطفاف سيارات جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” التي وفرت كميات ضخمة من السلع بأسعار مخفضة، وهو ما أشاد به المحافظ، مؤكدًا أن ما يقدمه الجهاز يعد نموذجًا للدور الوطني الداعم للمواطن في مختلف الظروف. 

ووجه المحافظ الشكر للقوات المسلحة على مساهمتها المستمرة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأكد اللواء الجندي خلال جولته أن هذه الأسواق تمثل ركيزة أساسية في خطة المحافظة لمواجهة موجة الغلاء، وهي ليست فقط أداة للبيع المباشر، بل منصة لتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع صغار المنتجين على عرض سلعهم دون وسطاء، ما يسهم في استقرار السوق وتحقيق التوازن المطلوب.

وأضاف المحافظ في تصريحاته:هذه الأسواق بمثابة رسالة واضحة لكل من يسعى لاستغلال المواطن.. لا مكان لاحتكار السلع أو رفع الأسعار في الغربية. نحن نقف بكل حزم لحماية حقوق المواطن، ونعمل على تقديم حلول مستدامة لا آنية.”

وأوضح أن المحافظة لن تكتفي بإقامة الأسواق في مدينة أو مركز بعينه، بل سيتم التوسع فيها لتغطي كافة المدن والمراكز والقرى، تحقيقًا لأقصى استفادة ممكنة، وضمانًا لوصول الدعم لكافة المواطنين دون استثناء.

وأشار المحافظ إلى أن تجربة أسواق اليوم الواحد تؤكد نجاح النموذج الحكومي في التدخل الإيجابي لكبح جماح الأسعار وتوفير بدائل حقيقية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لا يقتصر على السلع، بل يشمل دعم الاستقرار المجتمعي بكافة أشكاله.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

وقد شهد السوق إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين أعربوا عن رضاهم الكبير عن جودة المعروض وتنوعه، وأشادوا بانخفاض الأسعار، مؤكدين أن هذه المبادرة وفّرت احتياجات أسرهم دون عبء زائد.

تسويق المنتجات 

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق التقليدية، ومتابعة حركة البيع وضبط الأسعار، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أية ممارسات استغلالية، وستواصل العمل لتوفير كل ما يلزم المواطنين، قائلًا: هدفنا أن لا يُترك بيت في الغربية دون دعم أو سلعة بسعر مناسب.. والمواطن البسيط سيظل في صدارة أولوياتنا دائمًا.”

محافظ الغربية اخبار اسواق اليوم الواحد دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

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