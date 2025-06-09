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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خبير عالمي في جراحات الجهاز الهضمي يزور مستشفى طنطا العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

يشهد مستشفى طنطا العام الجديد التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية  حدثا طبيا مميزا يوم الجمعة  القادم حيث استضاف مسئولو الصحة  أحد أعلام الطب العالمي، الأستاذ الدكتور كريم أبو المجد، الخبير الدولي في جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء.

جهود وزارة الصحة 


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية لدعم تبادل الخبرات والتجارب العلمية في مجال جراحات الجهاز الهضمي .

تفاصيل مبادرة طبية 

كما يعد الدكتور أبو المجد هو رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء بمستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، والمدير المؤسس لبرنامج إعادة تأهيل وزراعة الأمعاء (CGRT) بمؤسسة كليفلاند كلينك، كما يشغل منصب أستاذ الجراحة بجامعة كيس ويسترن ريزيرف الأمريكية، ومدير مركز الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء بمستشفى الناس في مصر.

دعم مرضي الجهاز الهضمي 

وأفاد مسئول طبي  بمديرية الصحة لن الكشف والعلاج سيتم مجانًا لجميع الحالات التي تتوافق مع معايير التقييم الطبي.

وأشار إلي موعد  الحالات وتجهيزها يبدأ من الثلاثاء 10 يونيو وحتى الخميس 12 يونيو، وذلك عبر العيادات الخارجية لمستشفى طنطا العام، يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا فضلا عن مزن  الحالات التي سيتم استقبالها تشمل أمراض الجهاز الهضمي للكبار والأطفال
العيوب الخلقية (الجهاز الهضمي – البولي – التنفسي – الحركي) وأمراض ومضاعفات الكبد ، مضاعفات ما بعد الحوادث.

تخصصات علاجية 

الجدير بالذكر أن تدشين الدعوة عامة لجميع الأطباء وأطقم الرعاية الصحية من مختلف المؤسسات، للحضور والمشاركة في هذا الحدث الطبي الفريد من نوعه.

صحة الغربية مبادرة علاج مرضي الجهاز الهضمي طنطا العام دعم المرضي تبادل الخبرات

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