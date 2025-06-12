احتضن ابنته في فرحها ومات.. القصة الكاملة لوفاة أب أثناء حفل زفاف ابنته بالمحلة

سادت حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية عقب شيوع نبأ وفاة أب إثر مروره بأزمة قلبية مفاجئة عقب احتضان ابنته العروس في ليلة زفافها أمام المعازيم من كثر فرحته بها وتبدل الحال من فرحة وزغاريد إلي بكاء وانهيار والغي الفرح بعدما توفي الأب الراحل "عادل إبراهيم عبد السميع" إبن منطقة محلة البرج ، والد العروس أثناء فعاليات حفل زفاف ابنته، تزامنا مع حالة انهيار أسر الحاضرين علي الرحيل المفاجىء.

لحظات الحزن والوجيعة

وكشفت مصادر مقربة من أسرة العروسين، أن وفاة الأب جاء نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية داخل أحدي قاعات القري السياحية بطريق "طنطا _ المحلة" بعدما حضر الأهل والاحباب للاحتفال بزفاف فتاة شابة عشرينية عقب تخرجها من الحياة الجامعية تزامنا مع لحظات الفرحة والموسيقى والزغاريد تزامنا مع صعود العروس إلى المسرح لتحية الحضور، تقدم والدها ليبارك لها ويشاركها فرحتها، في لحظة اختلطت فيها دموع الفرح والسعادة.

لحظات بدايات حفل الزفاف

وأفادت المصادر المقربة، من أسرة العروسين أنه في لحظات بدايات حفل الزفاف صافح الأب ابنته وبارك لها فسقط الأب فجأة مغشيًا عليه أمام الجميع.

بينما سارع الحضور بمحاولات إنعاشه واستدعاء سيارة الإسعاف، إلا أن القدر كان قد قال كلمته، وفارق الأب الحياة في نفس اللحظة التي منح فيها ابنته دعاءه الأخير.

وأفاد الأهالي أن الأب الحنون كان مثالًا للأب الحنون، ووفاته في هذه اللحظة المؤثرة تركت جرحًا لن يندمل في قلوب أسرته، خاصة ابنته التي فقدت سندها في أسعد يوم كانت تنتظره.

العروس في حالة صدمه

الجدير بالذكر أنه تم إلغاء فعاليات حفل الزفاف وشاع حالة من الذهول و الحزن بين الحضور، بينما دخلت العروس في حالة صدمة شديدة، غير مصدقة لما حدث أمام أعينها.

كما اتسم الأب المتوفي بسيرته الطيبة والتزامه الديني، وكان من رواد مسجد البرجي الدائمين في المنطقة، بينما أقيمت عليه صلاة الجنازة عقب صلاة مساء أول أمس وشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر خلف، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.