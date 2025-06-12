شاهد .. أطباء بيطريون ينقذون حياة قطة بعملية قيصرية في الغربية

أعلنت هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم عن إجراء عمليه توليد قيصرية لقطة بعمر سنتين نتيجة تعسر عملية الولادة الطبيعية بعد عدم استجابتها للإستحداث الهرمونى للولادة بإحدى العيادات الخاصة نتيجة كبر حجم الاجنة.

جهود الأطباء البيطريين

وجاء ذلك استمرارا لمجهودات أطباء (مركز طب وجراحة الحيوانات الأليفة) بديوان عام مديرية الطب البيطرى فى تقديم خدمه متميزه لعلاج الحيوانات الأليفة وحالات الطواريء بناءا على توجيهات وإشراف الاستاذ الدكتور عادل عبد العزيز - وكيل الوزارة.

كما ضم الفريق البيطري المشرف علي إجراء العملية كل من د.سحر الشافعى ود.مروة نافع ود.محمد الخولى .

انقاذ حياة القطة

في ذات السياق أفاد فريق العمل على استقرار الوضع الصحي للحالة و صغارها بعد العملية الجراحية وتقديم العلاج والدعم اللازم خلال الفترة المقبلة.