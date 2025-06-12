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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة في المحلة 15 يوم

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

قرر قاض معارضات محكمة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس المتهمين من أباطرة الاجرام في مجال المواد المخدرة لارتكابهم واقعة إنهاء حياة شاب في نهاية العقد الثالث من عمره بطعنات غادرة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهمين 

وكان  المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي  توجيهاته العاجلة إلي المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة بقرار حبس إثنان من أباطرة الاجرام لارتكابهم واقعة إنهاء حياة شاب في العقد الثالث من عمره بمنطقة محلة البرج 4 أيام علي ذمة التحقيقات لفضحه اتجارهم في المواد المخدرة .

تحرك جهات التحقيق 

وكان ضباط مباحث قسم أول المحلة نجحوا بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط  المتهمين بإنهاء حياة الشاب محمود إيهاب في نهاية العقد الثالث من عمره بطعنات غادرة بواسطة "أسلحة البيضاء " بسبب خلافات سابقة بشوارع منطقة محلة البرج بمدينة المحلة بعدما نقل بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفي المحلة العام كالجثة هامدة .

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين مجموعه من الشباب بمنطقة محلة البرج بدائرة القسم .

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .
وأفاد شهود عيان تعرض شاب يدعي "محمود ايهاب " 20 سنة  لطعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض "سكين" مما اودي بحياته ونقل بسيارة إسعاف إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.

جهود أمنيه 

وكثفت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط الجنازة بعدما لاذوا بالفرار عقب المشاجرة .
وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة برئاسة الرائد عبد المنعم الوكيل وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالتنسيق مع ضباط بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهمين وتم اقتيادهم إلي ديوان قسم أول المحلة لعرضهم علي النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أمن الغربية محافظ الغربية وفاة حياة الشاب محمود الساكت تجديد حبس المتهمين النيابة العامة

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