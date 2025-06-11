احتضن ابنته في فرحها ومات.. وفاة أب أثناء حفل زفاف ابنته بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين الأسر والعائلات، عقب شيوع نبأ وفاة أب إثر مروره بأزمة قلبية مفاجئة عقب احتضان ابنته العروس في ليلة زفافها أمام المعازيم من كثر فرحته بها.

وتبدل الحال من فرحة وزغاريد إلى بكاء وانهيار، وألغي الفرح بعدما توفي الأب عادل إبراهيم عبد السميع، ابن منطقة محلة البرج، والد العروس، أثناء فعاليات حفل زفاف ابنته، تزامنا مع حالة انهيار أسر الحاضرين على الرحيل المفاجئ.

وفاة الأب الحنون

وأفادت مصادر مقربة من أسرة العروسين بأن وفاة الأب جاء نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية داخل إحدى قاعات القرى السياحية بطريق "طنطا - المحلة" بعدما حضر الأهل والأحباب للاحتفال بزفاف فتاة شابة عشرينية عقب تخرجها في الجامعة تزامنا مع لحظات الفرحة والموسيقى والزغاريد.

وعند صعود العروس إلى المسرح لتحية الحضور، تقدم والدها ليبارك لها ويشاركها فرحتها، في لحظة اختلطت فيها دموع الفرح والسعادة.

رحيل مفاجئ

وتابعت المصادر المقربة من أسرة العروسين أنه في لحظات بدايات حفل الزفاف صافح الأب ابنته وبارك لها، وسقط فجأة مغشيًا عليه أمام الجميع.

سارع الحضور لمحاولة إنعاشه واستدعاء سيارة الإسعاف، إلا أن القدر كان قد قال كلمته، وفارق الأب الحياة في نفس اللحظة التي منح فيها ابنته دعاءه الأخير.

سمات الطيبة

وأفاد الأهالي بأن الأب كان مثالًا للأب الحنون، ووفاته في هذه اللحظة المؤثرة تركت جرحًا لن يندمل في قلوب أسرته، خاصة ابنته التي فقدت سندها في أسعد يوم كانت تنتظره.

الغاء حفل زفاف

جدير بالذكر أنه تم إلغاء فعاليات حفل الزفاف، وشاعت حالة من الذهول والحزن بين الحضور، بينما دخلت العروس في حالة صدمة شديدة، غير مصدقة لما حدث أمام عينيها.

وعُرف الأب المتوفى بسيرته الطيبة والتزامه الديني، وكان من رواد مسجد البرجي الدائمين في المنطقة.

وأقيمت عليه صلاة الجنازة مساء أمس، الثلاثاء، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر خلف، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.