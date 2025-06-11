محافظ الغربية يتابع مشروع رصف وتغطية مصرف الزهار بقطور

تابع اليوم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في مشروع رصف وتغطية مصرف الزهار بمركز قطور، والذي يمتد بطول 750 مترًا وعرض 30 مترًا،في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز والمدن.

جهود محافظ الغربية

حيث يتم تشغيل ودمك طبقة الرمال علي تغطية مصرف الزهار، وأكد محافظ الغربية خلال متابعته أن أعمال التغطية والرصف الجارية تسير وفق الجدول الزمني المحدد، بما يعكس التزام المحافظة بخطط التطوير المستدامة وحرصها على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

دعم الأسر والعائلات

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها المكثفة للانتهاء من كافة المشروعات الجارية في توقيتاتها المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة، سعيًا لتحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة معيشية آمنة ومتطورة لأبناء الغربية.