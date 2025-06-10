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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تقديم 56 ألف خدمة طبية خلال إجازة العيد بالغربية

علاج مرضي بالغربية
علاج مرضي بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن جهود القطاع الصحي بالمحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي أسفرت عن تقديم 56,968 خدمة طبية متنوعة للمواطنين، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس مدى جاهزية المنظومة الصحية واستعدادها الكامل للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة على مدار الساعة.

جهود محافظة الغربية 

وأوضح المحافظ أن أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية استقبلت 28,597 حالة، وتم التعامل معها فورًا من خلال أطقم طبية مدربة وبروتوكولات علاجية دقيقة، كما تم إجراء 464 عملية جراحية طارئة خلال أيام العيد دون تأجيل.

دعم الأسر والعائلات 

كما أشار إلى أنه تم إجراء 11,503 فحوصات معملية و8,255 أشعة تشخيصية، إلى جانب 2,177 جلسة غسيل كلوي، فيما استقبلت العيادات الخارجية بمختلف المستشفيات 5,972 مترددًا لتلقي الخدمات الطبية في التخصصات المختلفة.

دعم جهود طواقم طبية 

وفي هذا السياق، قال المحافظ أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفيات والوحدات الصحية، الذين واصلوا العمل ليلًا ونهارًا خلال الإجازة، وقدموا رعاية متكاملة بكل مسؤولية وإنسانية. الدولة لن تدّخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية وتوفير احتياجاتها.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن غرفة عمليات المديرية كانت في انعقاد دائم على مدار الإجازة، للتنسيق بين المستشفيات وتذليل أي معوقات بشكل فوري، مشيرًا إلى أن خطة الطوارئ التي تم إعدادها مسبقًا ساهمت في ضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية.

رعاية القوافل العلاجية 

كما أشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، إلى أنه تم دعم المستشفيات النائية بالاحتياجات البشرية والفنية طوال أيام العيد، بما يضمن عدم تأثر الخدمة الصحية في أي موقع.

وأوضحت الدكتورة مروة عبد الفتاح، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، أن جميع العمليات الجراحية الطارئة تم تنفيذها دون تأجيل، وفق آلية عمل واضحة وسريعة.

تعزيز جودة الرعاية الصحية 

وأكدت محافظة الغربية أن الجهود مستمرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية، وأن دعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي يترجم يومًا بعد يوم في صورة خدمات فعالة ومتكاملة تقدم للمواطن في كل وقت.

محافظ الغربية اخبار طبية وعلاجية إجازة عيد أضحي علاج المرضي

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