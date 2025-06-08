بهجة وفرحة.. العيد أحلى بمراكز شباب الغربية خلال الإجازة

في أجواء يملؤها الفرح وتغمرها البهجة، تواصل محافظة الغربية تنفيذ فعاليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” خلال عيد الأضحى المبارك، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وذلك في إطار إتاحة الفرصة أمام المواطنين لقضاء أوقات ممتعة وآمنة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال أيام العيد.

جهود محافظ الغربية

وخلال متابعته لسير الفعاليات والأنشطة المنفذة بعدد من مراكز الشباب، أكد محافظ الغربية أن المبادرة تعكس رؤية الدولة نحو تعظيم دور مراكز الشباب كمنصات خدمية متكاملة تخدم جميع أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم بشكل كامل توفير برامج ترفيهية وتثقيفية ورياضية متنوعة داخل المراكز، بما يسهم في إسعاد المواطنين ونشر أجواء العيد في جميع أرجاء المحافظة.

فرحة عيد الاضحي

وأضاف المحافظ أن الفعاليات تشمل عروضًا فنية وموسيقية، وورشًا للأطفال، ومناطق ألعاب مفتوحة، وكرنفالات ترفيهية، وفعاليات ثقافية ورياضية، مما يجعل مراكز الشباب قبلةً للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، ويمنحهم فرصة لقضاء أوقات ممتعة وآمنة برفقة أسرهم وأطفالهم في أجواء اجتماعية مبهجة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وتعزيز دور مؤسسات الدولة في دعم التماسك المجتمعي، لافتًا إلى أن مراكز الشباب تحولت بالفعل إلى مراكز نابضة بالحياة والتفاعل الإيجابي، وليست فقط أماكن لممارسة الرياضة.

حفلات عيد الاضحي المبارك

وقد شهدت مراكز الشباب بمدن وقرى الغربية توافدًا لافتًا من المواطنين، وخاصة الأطفال والأسر، الذين حرصوا على الاستمتاع بالفعاليات المقدمة، وسط أجواء احتفالية مبهجة تزينها الأعلام والبالونات، وتتصدرها عروض الفنون الشعبية، والمسرح العرائس، والمسابقات الترفيهية.

خدمات المواطنين

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتسعى بكل طاقتها لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للترفيه، تليق بأهالي الغربية، وتلبي احتياجاتهم خلال الأعياد والمناسبات، لافتًا إلى أن دعم الأنشطة داخل مراكز الشباب هو امتداد لجهود الدولة في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع متماسك وسعيد.

فرحة الأسر والعائلات

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالمبادرة، مؤكدين أن هذه الفعاليات تمثل متنفسًا حقيقيًا لهم ولأسرهم، كما تعكس اهتمام الدولة بمختلف الفئات، وتحديدًا الأطفال والشباب، وتمنح الجميع فرصة للاستمتاع بأجواء العيد في أطر آمنة ومناسبة.

وكيل الشباب والرياضة

من جانبه، أكد اللواء حسين حنفي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، أن مراكز الشباب مستمرة في استقبال المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، مع تقديم فعاليات يومية متنوعة تناسب كل الأعمار، مشددًا على حرص الوزارة على متابعة التنفيذ والتطوير المستمر للأنشطة.

وفي ختام متابعته، وجّه محافظ الغربية التهنئة لأبناء المحافظة بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الجميع إلى زيارة مراكز الشباب والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، متمنيًا أن يعم العيد بالخير والفرح على الجميع.