محافظ الغربية يباشر احتفالات عيد الأضحى في رابع أيام العيد

تابع اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، تنفيذ فعاليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” فى رابع أيام عيد الأضحى بمراكز شباب الغربية والتي تشمل ألعاب ترفيهية وأنشطة وألعاب رياضية وعروض فنية وموسيقية وورش للأطفال وكرنفالات، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الغربية، وذلك في إطار إتاحة الفرصة أمام المواطنين لقضاء أوقات ممتعة وآمنة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال أيام العيد.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تعكس رؤية الدولة نحو تعظيم دور مراكز الشباب كمنصات خدمية متكاملة تخدم جميع أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم بشكل كامل توفير برامج ترفيهية وتثقيفية ورياضية متنوعة داخل المراكز، بما يسهم في إسعاد المواطنين ونشر أجواء العيد في جميع أرجاء المحافظة.

دعم الأسر والعائلات

وأضاف المحافظ، أن الفعاليات تشمل عروضًا فنية وموسيقية، وورشًا للأطفال، ومناطق ألعاب مفتوحة، وكرنفالات ترفيهية، وفعاليات ثقافية ورياضية، مما يجعل مراكز الشباب قبلةً للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، ويمنحهم فرصة لقضاء أوقات ممتعة وآمنة برفقة أسرهم وأطفالهم في أجواء اجتماعية مبهجة.

دعم الشباب والرياضة

من جانبه أوضح اللواء حسين جنفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن هذه المبادرة تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وتعزيز دور مؤسسات الدولة في دعم التماسك المجتمعي، لافتًا إلى أن مراكز الشباب فى محافظة الغربية تحولت بالفعل إلى مراكز نابضة بالحياة والتفاعل الإيجابي، وليست فقط أماكن لممارسة الرياضة.

جهود مراكز الشباب والرياضة

وكانت قد شهدت مراكز الشباب بمدن وقرى الغربية توافدًا لافتًا من المواطنين خلال عيد الأضحى، وخاصة الأطفال والأسر، الذين حرصوا على الاستمتاع بالفعاليات المقدمة، وسط أجواء احتفالية مبهجة تزينها الأعلام والبالونات، وتتصدرها عروض الفنون الشعبية، والمسرح العرائس، والمسابقات الترفيهية.