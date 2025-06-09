سقوط أصحاب 6 مخابز في حملات رقابية استولوا على 36 جوال دقيق بلدي بالغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، أصحاب 5 مخابز بطنطا والسنطة وقطور، استولوا على 36 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

جهود حملات مرورية



وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا والسنطة وقطور، استولوا على 36 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تفاصيل الواقعة

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.