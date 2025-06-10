رئيس منطقة الغربية الأزهرية يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة العمل المستقبلية

اجتمع الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، بمديري المراحل التعليمية والإدارات المختلفة بالمنطقة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تطوير العمل وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي.

اجتماع ازهري

وشدد الشيخ عبداللطيف طلحة على ضرورة العمل الجاد خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الاجتماع خطة إعادة هيكلة العاملين داخل الإدارات لتحقيق أفضل استفادة من الكوادر البشرية، وإعداد خطة الندب للمعلمين لتغطية العجز في التخصصات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية.

جدول مناقشة

كما ناقش الاجتماع الحلول المقترحة لـ استيعاب الكثافات الطلابية داخل المعاهد بالغربية من خلال إعادة توزيع الطلاب وتحقيق التوازن بين الفصول الدراسية.

وأكد الشيخ عبداللطيف طلحة، في ختام الاجتماع على أهمية الالتزام بروح الفريق الواحد والتعاون المستمر بين جميع الإدارات، مع متابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات لضمان جودة الأداء داخل المنطقة.