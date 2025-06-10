لتبني أحدث التقنيات.. رئيس تحسين الأراضي يتفقد محطات الزراعة الآلية بالغربية

تفقد الدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والزراعة الآلية، سير العمل بمحطات الزراعة الآلية بمحافظة الغربية، فضلا عن تنفيذ أعمال تحسين التربة وأعمال التسوية بالليزر، وتطهير المساقي بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وذلك خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال درويش ، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإستمرار تقديم الخدمات وعدم تأثرها خلال الاجازات والأعياد، واستمرار تقديم خدمات الدعم المختلفة للمزارعين.

وتفقد درويش والمهندس محمد حمزة رئيس الإدارة المركزية للأراضي، و المهندس محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالزراعة الآلية، سير العمل بمحطات الزراعة الآلية وتحسين الأراضي، بمحطتي السنطة والمحلة فضلا عن منطقة شبشبر كذلك محطات ابيار وبسيون ومحطات ابيار وبسيون ، بمحافظة الغربية.

حيث تابع سير العمل والتقى العاملين بالمناطق والمحطات، للتأكيد على انتظام العمل، ومواصلة تقديم الدعم وخدمات تحسين الاراضي، للمزارعين، لمساعدتهم على زيادة الإنتاجية والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.

كما شملت الزيارة ، أيضا تفقد موقع بار الحمام بمركز بسيون بالغربية، وأعمال تسوية الأرض بالليزر، لافتا إلى أن أعمال تسوية الأرض بالليزر تساهم في زيادة الإنتاجية، وترشيد استخدام المياه، اضافة الى تسهل عملية الزراعة لمختلف المحاصيل الزراعية.

وأوضح درويش ، أنه تم أيضا المرور على أعمال تطهير المساقي والمراوي في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، فضلا عن أعمال تحسين وتطوير الري، إضافة إلى زيارة مزرعة ادكو التابعة لقطاع الزراعة الآلية.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتبني أحدث التقنيات وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي ورفع مستوى معيشة المزارعين، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

ووجه درويش، الشكر للعاملين بقطاع الزراعة الآلية وتحسين الآراضي، لجهودهم المبذولة وإخلاصهم وتفانيهم في العمل وعدم تأثره خلال الاجازات.