حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحلة ضمن الموجة الـ30

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز المحلة الكبرى، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، بالتنسيق بين مديرية الزراعة والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد مركز المحلة الكبرى، تنفيذ حملة إزالة مكبرة من خلال جهاز حماية الأراضي، أسفرت عن إزالة عدد من حالات التعدي ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، في إطار مواصلة جهود التصدي الفوري لكافة أشكال التعديات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ورصد أي تعديات جديدة والتعامل معها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رفع كفاءة الخدمات

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على عدم التهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وضرورة استمرار التنسيق بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية والجهات المعنية، للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية وحقًا للأجيال القادمة.