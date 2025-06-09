خلال إجازة عيد الأضحى.. الغربية تواصل جهودها في النظافة والتجميل على مدار الساعة

تُكثّف محافظة الغربية، جهودها الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال حملات نظافة وتجميل وتطهير وزراعة أشجار في الميادين والشوارع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الذي شدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة بيئة آمنة ونظيفة تعكس روح المناسبة.

جهود محافظ الغربية

وأكد المحافظ ، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بطاقتها القصوى في رفع المخلفات وتطهير الشوارع والمواقف العامة، بالتوازي مع دهان البلدورات وتشجير المناطق الحيوية، ضمن خطة شاملة للحفاظ على المظهر الحضاري.

تفعيل غرف العمليات

كما تتابع المحافظة على مدار الساعة أية شكاوى أو بلاغات، خصوصًا المتعلقة بذبح الأضاحي في غير الأماكن المخصصة، حيث تم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتعامل مع أي تراكمات ناتجة عن الأضاحي بطرق آمنة وصحية.

فرحة عيد الاضحي

وتُنفذ حملات تطهير وتعقيم موازية لأعمال الرقابة على الأسواق والمجازر ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية، ومنع الذبح العشوائي في الشوارع.

توعية المواطنين

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن وعي المواطنين ومشاركتهم الإيجابية هو الضمان الحقيقي لنجاح خطط النظافة وتحسين مستوى الخدمات، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على ما تحقق من جهود خلال هذه الأيام.

فرق الطوارىء

ويُذكر أن المحافظة خصصت فرق طوارئ لمتابعة الخدمات الحيوية دون انقطاع طوال الإجازة، مع استمرار الرقابة على الأسواق والمواقف لضمان سير العمل بكفاءة.