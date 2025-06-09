محافظ الغربية يعلن السيطرة الكاملة على حريق شونة كتان

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، بشونة كتان على مساحة نحو 6 قراريط، وذلك بقرية شبراملس – سكة الجميزة خلف مصنع الدغيدي، التابعة لمركز زفتى، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية ساهم في محاصرة النيران ومنع امتدادها، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

جهود محافظة الغربية

وأوضح المحافظ أنه فور ورود البلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تم التحرك الفوري إلى موقع الحريق، حيث انتقل الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التدخل السريع. وقد تم على الفور إخطار جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحماية المدنية، والإسعاف، والكهرباء، والغاز، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس المدينة، وإدارة المرور. وتم فصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن المناطق المحيطة بالحريق كإجراء احترازي لحماية الأرواح والممتلكات، كما جرى تيسير الحركة المرورية في محيط الموقع لمنع التكدسات وتأمين وصول فرق الإطفاء.

تحرك عاجل

وتم الدفع بعدد 15 سيارة حماية مدنية، إلى جانب 19 سيارة مياه تابعة للوحدات المحلية بمراكز زفتى، كفر الزيات، أول وثان طنطا، أول وثان المحلة، سمنود، السنطة، قطور، وبسيون، بالإضافة إلى 6 ماكينات مياه تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، و10 سيارات مياه أخرى تابعة لشركة مياه الشرب من فروع زفتى والسنطة وسمنود المحلة ، فضلًا عن 3 سيارات إسعاف، و10 لوادر (منها اثنان تابعان للوحدة المحلية بزفتى، و8 من لوادر الأهالي)، وذلك لدعم أعمال الإطفاء والإخلاء والتأمين.

تأمين ارواح وحياة المواطنين

وأكد المحافظ أن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة الكاملة على الحريق، وبدأت على الفور أعمال الإخماد والتبريد، وسط متابعة ميدانية مستمرة للتأكد من عدم وجود أي بؤر اشتعال متبقية، مشيرًا إلى أن طبيعة المواد المخزنة من الكتان سريعة الاشتعال، مما شكّل تحديًا حقيقيًا تطلب إدارة دقيقة ومتكاملة.

إشادة بالجهود

وثمّن اللواء أشرف الجندي أداء رجال الحماية المدنية الذين أظهروا احترافية وشجاعة كبيرة في التعامل مع الحريق، كما وجه الشكر لفرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، وفرق الإسعاف والمرور، وشركة الكهرباء والغاز، لما بذلوه من جهود حثيثة لتأمين الموقع والمساهمة في سرعة إخماد النيران.

تعاون المواطنين

كما أعرب محافظ الغربية عن تقديره الكبير لتعاون أهالي المنطقة، الذين أظهروا روحًا عالية من المسؤولية والانتماء، وبادروا بالمشاركة في الجهود لاحتواء الحريق، مما يعكس وعي أبناء الغربية وحرصهم على سلامة مجتمعهم.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن التواجد الميداني مستمر لحين الانتهاء التام من أعمال التبريد، وضمان استقرار الأوضاع بشكل كامل، مع متابعة دقيقة من غرفة الأزمات بالمحافظة والتنسيق مع كافة الجهات المختصة.