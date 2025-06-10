انتظام أعمال النظافة لإعادة الوجه الحضاري بمحافظة الغربية

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على استمرار وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بكافة مراكز ومدن المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الحملات الميدانية لم تتوقف خلال فترة العيد، بل جرى تنفيذ خطة متكاملة لضمان الحفاظ على النظافة العامة، بالتوازي مع التعامل الفوري مع أي تراكمات أو بلاغات.

جهود محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة بدأت منذ الساعات الأولى عقب انتهاء الإجازة في مراجعة شاملة لمستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمواقف والأسواق، بهدف تحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم الأسر والعائلات

وأشار “الجندي” إلى أن منظومة النظافة تواصل عملها بوتيرة عالية، مع تكليف رؤساء الأحياء والمدن بمتابعة مستمرة لمستوى الأداء، وعدم التهاون مع أي تراجع في كفاءة الخدمة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي شهدت نشاطًا مكثفًا خلال فترة العيد.