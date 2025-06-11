"حبة الغلة" تحصد ضحية جديدة بالغربية.. سيدة تلقى مصرعها وأخرى بين الحياة والموت

شهد مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية واقعة وفاة سيدة وإصابة أخرى بحالة تسمم شديدة عقب تناولهما قرصًا من "حبة الغلال السامة" التي تُستخدم في حفظ الحبوب .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من مستشفى السنطة العام بوصول سيدتين في حالة حرجة حيث توفيت إحداهما وتُدعى "هدى. ا. م" (49 سنة) وتقيم بقرية شبرابيل التابعة لمركز السنطة فور وصولها إلى المستشفى بينما تم نقل الأخرى "ندى. م. ا. ال" (20 سنة ) من كفر الجزيرة بمركز زفتى إلى غرفة العناية المركزة في محاولة لإنقاذها بعد إصابتها بأعراض تسمم حاد.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية الي محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية إلى أن السيدتين تناولتا قرصًا من أقراص حفظ الغلال التي تحتوي على مادة فوسفيد الألومنيوم السامة والتي تؤدي إلى الوفاة خلال فترة قصيرة بعد ابتلاعها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.